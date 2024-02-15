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Предпринимателей задержали за хищение земельных участков в Сертолово

Ущерб составил почти 6 млн рублей. Учредителя и генерального директора ООО «Приозёрное» задержали по подозрению в хищении земельных участков во Всеволожском районе Ленинградской области, в отношении них возбудили уголовное дело.

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