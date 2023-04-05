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Теперь и пожары: в Челябинске сгущается смог

Теперь и пожары: в Челябинске сгущается смог

В минрэкологии региона предупредили о возможном появлении в Челябинске дымки и запаха гари. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минисерства экологии Челябинской области, в связи с возникшими ландшафтными пожарами вокруг областного центра в разных районах города может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари «Чтобы не допустить ухудшения состояния атмосферного воздуха, промышленные предприятия выполняют мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух в рамках предписаний при неблагоприятных метеорологических условий первой степени», – заверяют чиновники.

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