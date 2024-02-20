Эксперт дал оценку московским цифровым сервисам

Работающие в Москве специализированные IT-сервисы в области ЖКХ делают жизнь горожан значительно комфортней, заявил изданию "Ведомости" заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства "ЖКХ-контроль" Андрей Костянов.
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