Ух ты, что за чудо: в Боливии нашли совершенно новую дикую кошку спустя целых сто лет!

Вот это новость, от которой у любого любителя животных глаза загорятся! Впервые больше чем за сто лет ученые открыли новый вид диких кошек.
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