В России захотели запретить мигрантам иметь больше одного номера телефона

Проект направлен на защиту национальных интересов и создание более безопасной среды, объяснил Ярослав Нилов Депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал законопроект о запрете для иностранцев иметь больше одного телефонного номера, пишет ТАСС.
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