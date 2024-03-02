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Почему мошенники чаще обманывают женщин, чем мужчин

Почему мошенники чаще обманывают женщин, чем мужчин

Среди попавших на удочку телефонных аферистов 76% составляют представительницы прекрасного пола.Вспомним жуткую историю, случившуюся недавно в Подмосковье - когда семейная пара стала жертвами мошенников, не только отдав им все деньги, но и набив себе татуировки, а жена в конце концов подорвала себя петардой.

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