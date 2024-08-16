Reuters: танкер с российской нефтью разгрузился в Индии даже со сломанным двигателем

Несмотря на политические и финансовые препятствия, экспорт российского сырья в Индию не уменьшается, поскольку азиатский гигант находится на пороге коренных для себя перемен и переосмысления своей роли в глобальном масштабе.
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