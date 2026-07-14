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Депутат Миронов призвал повысить компенсацию расходов инвалидов за ЖКХ до 100%

Депутат Миронов призвал повысить компенсацию расходов инвалидов за ЖКХ до 100%

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой увеличить компенсацию расходов инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, за жилищно-коммунальные услуги до ста процентов.

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