Депутат Миронов призвал повысить компенсацию расходов инвалидов за ЖКХ до 100%

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой увеличить компенсацию расходов инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, за жилищно-коммунальные услуги до ста процентов.
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