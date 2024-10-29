С 1 ноября жизнь в Узбекистане изменится кардинально

Что поменяется в Узбекистане с 1 ноября? С 1 ноября 2024 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве, затрагивающих трудовое право, социальную сферу, регулирование бизнеса и другие сферы.
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