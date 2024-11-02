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Учёные из Пермского Политеха исследуют решение для снижения авиационного шума

Учёные из Пермского Политеха исследуют решение для снижения авиационного шума

Учёные Пермского Политеха исследуют, как гофрированные сопла могут снизить авиационный шум до 2,5 децибеллов.

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