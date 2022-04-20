Михеев набрал 1+1 в матче с «Филадельфией». У него 28 очков в 48 играх

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Илья Михеев забросил 18-ю шайбу в сезоне и сделал передачу в матче с «Филадельфией». Форвард «Торонто» помог своей команде обыграть «Флайерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.