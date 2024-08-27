Ямал запускает бесплатную стерилизацию домашних животных для льготной категорий владельцев

С 1 января 2025 года право на данную услугу смогут использовать инвалиды всех групп, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, семьи с детьми-инвалидами, участники специальной военной операции и их семьи, а также другие граждане, включенные в утвержденный постановлением список.