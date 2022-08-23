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Участники конкурса «Эльбрусское кольцо-2022» преодолели ледники и скалы покоряя самую высокою вершину Европы

Участники конкурса «Эльбрусское кольцо-2022» преодолели ледники и скалы покоряя самую высокою вершину Европы

Всего в конкурсе «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2022 принимает участие около 100 военнослужащих высокогорных подразделений из России, Китая, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана, Руанды и Индии.

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