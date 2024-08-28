«Насморк и слабость такая, что с кровати не встать»: с какими симптомами сейчас болеют ковидом

Заболеваемость ковидом выросла на 33% По данным портала «Объясняем.рф», за неделю с 19 по 25 августа показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 12,28, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей на 33,3%.