Васильев берёт разгон: "Орлёнок" достался строителю "Игоры"?

Под Геленджиком на месте детского оздоровительного центра "Орленок" могут построить отель. Заниматься этим планирует ДОЦ "Орленок", принадлежащий партнёру Геннадия Тимченко Владимиру Колбину, краснодарскому Фонду прямых инвестиций, Елене Багировой и Александру Спасову.
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