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Военное обозрение

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ФСБ России задержала в Севастополе агента украинской военной разведки

ФСБ России задержала в Севастополе агента украинской военной разведки

На территории Севастополя был задержан мужчина, являющийся агентом украинской спецслужбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

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