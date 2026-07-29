Я разрешила брату пожить у меня месяц, но вместо этого он привел беременную супругу и категорически отказывается покидать квартиру

Виктория вернулась домой после двенадцатичасовой смены в аптеке. Ноги гудели так, будто она весь день таскала мешки с цементом, спина ныла от постоянного стояния за прилавком, а в голове гудел бесконечный поток людей, которые требовали антибиотики без рецепта, жаловались на цены и кашляли прямо в лицо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии