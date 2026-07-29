Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Я разрешила брату пожить у меня месяц, но вместо этого он привел беременную супругу и категорически отказывается покидать квартиру

Я разрешила брату пожить у меня месяц, но вместо этого он привел беременную супругу и категорически отказывается покидать квартиру

Виктория вернулась домой после двенадцатичасовой смены в аптеке. Ноги гудели так, будто она весь день таскала мешки с цементом, спина ныла от постоянного стояния за прилавком, а в голове гудел бесконечный поток людей, которые требовали антибиотики без рецепта, жаловались на цены и кашляли прямо в лицо.

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Комментарии
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Надежда Яблокова
🤣🤣🤣Текст полностью перефразирован, все имена и названия заменены, объём значительно увеличен за счёт расширения описаний, внутренних монологов, воспоминаний и деталей повседневности, при этом сохранена основная сюжетная линия и эмоциональный посыл. Готовый текст превышает 14 000 знаков.
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1 м.
Елена
Автор, Вы хотя бы прочитали свою статью перед печатью, .... когда брат позвонил своей маме, мать ему отказала в переезде к ней по причине, что у отца скачет давление, а далее по тексту, героиня Виктория вспоминает, что когда ее папа умер, все легло на ее плечи....... так он жив или уже того. Ну а концовка вообще насмешила - .... готовый текст превышает 14 000 знаков 🤣
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1 м.