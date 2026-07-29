Я разрешила брату пожить у меня месяц, но вместо этого он привел беременную супругу и категорически отказывается покидать квартиру

Елена

Автор, Вы хотя бы прочитали свою статью перед печатью, .... когда брат позвонил своей маме, мать ему отказала в переезде к ней по причине, что у отца скачет давление, а далее по тексту, героиня Виктория вспоминает, что когда ее папа умер, все легло на ее плечи....... так он жив или уже того. Ну а концовка вообще насмешила - .... готовый текст превышает 14 000 знаков 🤣