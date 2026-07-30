Почему у пользователей появились проблемы с BiP и KakaoTalk

Сбой в работе турецкого и южнокорейского мессенджеров, которые за последние месяцы стали привлекать внимание российских пользователей на фоне проблем с привычными сервисами, вызвал новую волну обсуждений о стабильности иностранных платформ связи в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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