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Иркутск Сегодня

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Пять человек спасли на пожаре на улице Александра Невского в Иркутске

Пожар в пятиэтажке произошел поздним вечером 13 октября 2026 года. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 12 человек, но внутри еще оставались люди.

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