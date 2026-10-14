Пять человек спасли на пожаре на улице Александра Невского в Иркутске

Пожар в пятиэтажке произошел поздним вечером 13 октября 2026 года. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 12 человек, но внутри еще оставались люди.
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