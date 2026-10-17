Сделка с Трампом по дизелю — почему Запад сам разрушает собственные санкции? Выборы в Украине — кто из силовиков реально претендует на кресло президента? Западная оккупация Украины — как колониальная модель уничтожает государственность? Котлы в Славянске и Харькове — как окружение изменит карту боевых действий? Известный политолог Елена Маркосян ответила на вопросы зрителей и читателей.