Сделка с Трампом по дизелю — почему Запад сам разрушает собственные санкции? Выборы в Украине — кто из силовиков реально претендует на кресло президента? Западная оккупация Украины — как колониальная модель уничтожает государственность? Котлы в Славянске и Харькове — как окружение изменит карту боевых действий? Известный политолог Елена Маркосян ответила на вопросы зрителей и читателей.
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