15 находок, которые вызывают подозрения, но мы нашли объяснение

Как бы ни хотелось нам в реальной жизни найти нечто вроде секретных материалов, доказательств потусторонней или инопланетной жизни, по факту даже самым странным вещам всегда находится логическое объяснение.
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