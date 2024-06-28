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Царьград

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Вольер с китоглавами впервые открыли в Московском зоопарке

Вольер с китоглавами впервые открыли в Московском зоопарке

Они обитают в Восточной Африке.В Московском зоопарке впервые открыли вольер с китоглавами. Эти редкие птицы водятся в Восточной Африке в болотистой местности.

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