На телеканале «Россия 24» состоится премьера фильма о работе Следственного комитета «Родина. Долг. Честь»

Служба следователей СК России – это расследование сложнейших уголовных дел в отношении хладнокровных и изворотливых преступников, непростые встречи с пострадавшими, выезды на места происшествий и фиксация доказательств.
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