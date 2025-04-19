Историческая спираль: как СССР выдержал санкционный пресс полвека назад

АНГЕЛ АНГЕЛ

На протяжении истории начиная с Руси когда не было санкций в отношении ее... Пора принять как должное и выработать иммунитет к ним. Только при сильной развитой передовой экономике, которая будет ориентирована в первую очередь на внутренний рынок, удовлетворение нужд населения, процветание России и ее народа, а не ориентирована на экспорт в ущерб России и народа...