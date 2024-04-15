Диагност Велимедов перечислил 7 причин сделать УЗИ почек

Почки — это парный орган мочевыделительной системы. На них возложено много жизненно важных функций, таких как выделительная, метаболическая, участие в регуляции артериального давления, гомеостазе, и это далеко не полный список.
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