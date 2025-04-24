Турции предрекли разрушительную катастрофу

Политика как она есть

В будущем Турцию ожидает мощное землетрясение магнитудой от 7 до 7,2. Разрушительная катастрофа обрушится на страну между 2045-м и 2075 годами, об этом предупредил турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан, передает «РИА Новости».