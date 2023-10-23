Терроризм по переписке: кто минирует школы в Прибалтике

В Прибалтике случилась настоящая эпидемия «терроризма по переписке». На школы, детские сады и прочие госучреждения обрушился град электронных писем с сообщениями о заложенных минах — таких посланий получено уже несколько тысяч.
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