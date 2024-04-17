«Спекулятивный» капитализм никуда не исчез, а должен уйти

Выступление Набиуллиной в Госдуме было в пользу спекулянтов и крупных олигархических кланов Как сообщалось, вчера председатель Банка России Эльвира Набиуллина представила в Государственной Думе годовой отчет Центрального банка за 2023 год.
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