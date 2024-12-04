Силуанов назвал "достаточно жестким" бюджет на 2025 год

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Федеральный бюджет на 2025 год является "достаточно жестким", заявил 4 декабря министр экономического развития России Антон Силуанов на макроэкономической сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
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