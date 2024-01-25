Подполье: Удары по Харькову уничтожили более 130 боевиков РДК* и ВСУ

В ночь со вторника на среду российская армия уничтожила более 30 боевиков «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), а также около сотни военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) в Балаклее.