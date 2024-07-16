Парень так хотел свой самолет, что за три года переделал сарай в салон Boeing 777

20-летний парень по имени Билли Гилмор с детства мечтал стать пилотом. Он настолько хотел иметь собственный самолет, что стал скупать по барахолкам старые детали от реального авиалайнера и всего за 3 года превратил сарай в точную копию салона Boeing 777.
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