ЮНИСЕФ одобрил призывы президента Грузии к участию детей в акциях протеста

Дети имеют права на свободу выражения мнений и на свободу мирных собраний, поэтому власти Грузии должны соблюсти право участия детей в акциях протеста оппозиции, 7 декабря говорится в заявлении Детского фонда ООН в Грузии «ЮНИСЕФ».
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