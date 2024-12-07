ЮНИСЕФ одобрил призывы президента Грузии к участию детей в акциях протеста

Дети имеют права на свободу выражения мнений и на свободу мирных собраний, поэтому власти Грузии должны соблюсти право участия детей в акциях протеста оппозиции, 7 декабря говорится в заявлении Детского фонда ООН в Грузии «ЮНИСЕФ».