В Ереване осквернили мемориал в память о детях блокадного Ленинграда

А если бы он сделал это в Чечне, Дагестане, что бы было с ним? Осквернил память убиенных и замученных голодом!!!!

АТ

Андрей Тюлюбаев

Дети блокадного Ленинграда Мы родом из Ленинграда, И память нам никому не стереть. Мы знаем, что такое блокада, Мы видели от голода смерть. И как санки мальчишка-подросток Тащил с телом мамы своей, И как ели, обезумев от горя, Нет, не картошку - обычный столярный клей. Мы знаем цену краюхи хлеба И стакана невской простой воды. Мы родом из Ленинграда, Мы блокадные дети страны. Андрей Тюлюбаев