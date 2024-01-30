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В Ереване осквернили мемориал в память о детях блокадного Ленинграда

В Ереване осквернили мемориал в память о детях блокадного Ленинграда

Житель Еревана осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Видео своего поступка он опубликовал в соцсетях.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
А если бы он сделал это в Чечне, Дагестане, что бы было с ним? Осквернил память убиенных и замученных голодом!!!!
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16 час.
АТ
Андрей Тюлюбаев
Дети блокадного Ленинграда Мы родом из Ленинграда, И память нам никому не стереть. Мы знаем, что такое блокада, Мы видели от голода смерть. И как санки мальчишка-подросток Тащил с телом мамы своей, И как ели, обезумев от горя, Нет, не картошку - обычный столярный клей. Мы знаем цену краюхи хлеба И стакана невской простой воды. Мы родом из Ленинграда, Мы блокадные дети страны. Андрей Тюлюбаев
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6 час.

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