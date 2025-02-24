В одном из микрорайонов Воронежа 3 год не могут обновить трубы

Третий год жители микрорайона ВАИ ждут окончания капремонта водной магистрали. В воронежском филиале Росводоканала жителям микрорайона обещали закончить ремонтные работы еще в 2023 году, но обещанию было не суждено исполниться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)