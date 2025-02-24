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Воронежские новости

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В одном из микрорайонов Воронежа 3 год не могут обновить трубы

В одном из микрорайонов Воронежа 3 год не могут обновить трубы

Третий год жители микрорайона ВАИ ждут окончания капремонта водной магистрали. В воронежском филиале Росводоканала жителям микрорайона обещали закончить ремонтные работы еще в 2023 году, но обещанию было не суждено исполниться.

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