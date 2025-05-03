Мария Захарова заявила о притеснении российских журналистов в мире

Ситуация в сфере обеспечения безопасности СМИ остаётся критической. Средства массовой информации и журналисты подвергаются репрессиям, сообщила официальный представитель МИДа по случаю Всемирного дня свободы печати.
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