Новости СВО: «В городе трупный смрад» — что происходит в освобожденном Угледаре. Карта боевых действий на Украине на сегодня 04.10.2024

Под Полтавой гремят взрывы: ВС РФ накрыли секретную военную часть ВСУ. «В городе трупный смрад»: очевидцы рассказали, что происходит в освобожденном Угледаре После утраты Угледара ВСУ через два дня официально признали вывод своих войск из города, сославшись на необходимость «сохранения личного состава».
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