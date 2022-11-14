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Директором формата дискаунтер «Магнита» назначена Анжела Рябова

Директором формата дискаунтер «Магнита» назначена Анжела Рябова

Ретейлер «Магнит» ввел должность директора формата дискаунтер, сообщает ТАСС. Новую должность заняла Анжела Рябова, возглавлявшая ранее группу компаний «Красный Яр» и управлявшая «Восточным союзом», объединяющим розничные сети Восточной Сибири.

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