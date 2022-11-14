Директором формата дискаунтер «Магнита» назначена Анжела Рябова

Ретейлер «Магнит» ввел должность директора формата дискаунтер, сообщает ТАСС. Новую должность заняла Анжела Рябова, возглавлявшая ранее группу компаний «Красный Яр» и управлявшая «Восточным союзом», объединяющим розничные сети Восточной Сибири.
Ретейлер «Магнит» ввел должность директора формата дискаунтер, сообщает ТАСС. Новую должность заняла Анжела Рябова, возглавлявшая ранее группу компаний «Красный Яр» и управлявшая «Восточным союзом», объединяющим розничные сети Восточной Сибири.
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