В Ревде показали премьеру сериала «Пора на завод»

На главной сцене Дворца культуры в Ревде (Свердловская область) для работников Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ) прошла премьера комедийного сериала ТНТ «Пора на завод» режиссера Василия Свиридова.
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