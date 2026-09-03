УП: конфликт на Украине развивается не так, как ожидал Зеленский

Внешнеполитическая и военная ситуация вокруг Украины складывается совершенно не так, как президент страны Владимир Зеленский ожидал ещё несколько месяцев назад.
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