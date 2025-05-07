Тайна, покрытая мраком: Куда исчез спецназ КНДР после Курщины. ВСУ не зря паникуют

коллаж Царьграда Эксперт предположил, куда мог исчезнуть спецназ КНДР после освобождения Курской области Когда в конце апреля стало известно об освобождении Курской области, Владимир Путин подтвердил, что немалый вклад в это внести подразделения Корейской народной армии.
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