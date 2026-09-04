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The Eurasia Daily news agency

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The NYT wrote about Russia's weapons, which sowed panic on Ukraine

The NYT wrote about Russia's weapons, which sowed panic on Ukraine

The American edition of The New York Times published an article stating that the new Russian drones with jet engines caused panic among the Ukrainian military, since the available air defense systems cannot effectively counter them.

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