"Номер не пройдет!" Си обрушился на Запад, извращающий память о Победе

7 мая, по случаю государственного визита в Москву и участия в праздновании 80-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне, председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал в "Российской газете" авторскую статью под названием "Извлекаем уроки из истории, чтобы вместе создавать будущее".