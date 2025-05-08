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"Номер не пройдет!" Си обрушился на Запад, извращающий память о Победе

"Номер не пройдет!" Си обрушился на Запад, извращающий память о Победе

7 мая, по случаю государственного визита в Москву и участия в праздновании 80-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне, председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал в "Российской газете" авторскую статью под названием "Извлекаем уроки из истории, чтобы вместе создавать будущее".

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Корея, Китай, Вьетнам, Куба...Дай бог, чтоб были лрузьями и не предали в трудную минуту Россию..так же и Россия их...
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13 час.
Регина Толстоброва
Справедливости в мире мало. за нее надо всем  честным людям бороться.
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13 час.
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