За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 936 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    совсем охренели... что это? цена московской квартиры за 4 колеса?На российский рын...
  • Сергей Храмов
    Лесозаготовки до войны вытянули трелевочные газгены. РВСН.Этот силач вытяну...
  • Сергей Храмов
    До войны всю гражданку вытянули газгены работающие на швырках - поленьях, как легковые и грузовые машины, так и тракт...Этот силач вытяну...

Скидка почти миллион и бесплатные парковки: кому такие льготы?

Скидка почти миллион и бесплатные парковки: кому такие льготы?

 Вопрос от читателя «За рулем»:– Какие реальные льготы сегодня предоставляются владельцам электромобилей?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор:– При покупке электромобиля российского производства в кредит и лизинг возможна субсидия (до 35% стоимости, но не более 925 тысяч рублей).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх