Скидка почти миллион и бесплатные парковки: кому такие льготы?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Какие реальные льготы сегодня предоставляются владельцам электромобилей?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор:– При покупке электромобиля российского производства в кредит и лизинг возможна субсидия (до 35% стоимости, но не более 925 тысяч рублей).