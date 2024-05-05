Скидка почти миллион и бесплатные парковки: кому такие льготы?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Какие реальные льготы сегодня предоставляются владельцам электромобилей?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор:– При покупке электромобиля российского производства в кредит и лизинг возможна субсидия (до 35% стоимости, но не более 925 тысяч рублей).
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