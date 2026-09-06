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Татар-информ

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«Чай с хазратом»: почему важно просить прощения и прощать в исламе

«Чай с хазратом»: почему важно просить прощения и прощать в исламе

Насколько для мусульман важно уметь просить прощения и прощать других? В течение какого срока следует извиниться? И как заслужить прощения Аллаха? На эти вопросы в интервью «Татар-информу» ответил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

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