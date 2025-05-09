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Чемпионат России по футзалу. 1/4 финала. «Газпром-Югра» сыграет с «Торпедо», «Норильский никель» встретится с «Тюменью» и другие матчи

Чемпионат России по футзалу БЕТСИТИ Суперлига 1/4 финала Первые матчи 10 мая Газпром-Югра – Торпедо – 13.

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