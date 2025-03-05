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Прогноз погоды в Крыму на 5 марта

Прогноз погоды в Крыму на 5 марта

Прогноз погоды в Крыму на 5 мартаВ Симферополе +11 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +10 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +10 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +9 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +13 и облачно с прояснениямиВ Ялте +12 и облачно с прояснениямиВ Алуште +14 и облачно с … .

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