Полный привод и больше 1000 км без дозаправки: новый кроссовер появится в России

Самая крупная модель в электрифицированной линейке Deepal – кроссовер S09 – в ближайшее время доберется до российских дилеров.
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