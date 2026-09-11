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Регионы России

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Антонелли показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Испании

Антонелли показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Испании

Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли продемонстрировал лучшее время во второй тренировке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Испании, прошедшем на новой трассе «Мадринг» в Мадриде.

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