Антонелли показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Испании

Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли продемонстрировал лучшее время во второй тренировке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Испании, прошедшем на новой трассе «Мадринг» в Мадриде.
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