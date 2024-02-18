«Разовьется язва»: россиян предупредили об опасности растворимого кофе

Если регулярно употреблять растворимый кофе, может развиться язва. Об этом предупредил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин, пишет газета «Известия».
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