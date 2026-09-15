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«Ежик в тумане»: 6 ностальгических цитат из любимого мультфильма

«Ежик в тумане»: 6 ностальгических цитат из любимого мультфильма

Отметим ими день рождения Юрия Норштейна, а также вспомним другие мультфильмы мастера «Ежик в тумане»Каждый из нас понимает, о чем эти фразы, и это поистине объединяет.

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